Hz. Mevlâna yılına özel seminer düzenlenecek

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle "Hz. Mevlâna Yılı" ilan edilen 2023 senesi için 23 Eylül Cumartesi günü "Hz. Mevlâna Semineri" düzenleyecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hz. Mevlâna yılına özel seminer düzenlenecek

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle "Hz. Mevlâna Yılı" ilan edilen 2023 senesi için 23 Eylül Cumartesi günü "Hz. Mevlâna Semineri" düzenleyecek.

Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkatle yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği yeşerten büyük İslam âlimi Mevlâna Celâleddin-i Rûmi'nin 750'nci vefat yılı olan 2023 senesi "Mevlâna Yılı" olarak belirlenmişti. Eskişehir olan Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği, Hz. Mevlâna'yı yâd etmek üzere 23 Eylül Cumartesi günü bir seminer düzenleyecek. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde saat 10.30 ile 18.00 arasında düzenlenecek seminere konuşmacı olarak ESOGÜ Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Güleç, Mutasavvıf Mücahit Dinç, Vuslat Vakfı Direktörü Merve Çağlar ve vatandaş katılacak.

"Tüm Eskişehirli dostlarımızı, gönül kapılarını açacak bu seminere davet ediyoruz"

Katılımın halka ücretsiz olacağı belirtilen etkinlikle ile ilgili konuşan Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Genel Sekreteri Nahide Uçmazbaş, "Birbirimize duyduğumuz muhabbetin yansıması olarak seminere katılmayı kabul eden gönül dostlarımıza, bu buluşma için müteşekkiriz. Tüm Eskişehirli dostlarımızı, gönül kapılarını açacak bu seminere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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