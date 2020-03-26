'Hz. Muhammed, rüyada koronavirüse karşı sumak önerdi' görüntülerine sert tepki!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye sıçrayıp korkunç ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm dünya gibi Türkiye de mücadeleyi sürüyor.

DÖNGELOĞLU VE ŞAHİN'DEN O GÖRÜNTÜYE İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi birlik ve beraberlik içinde başarıyla sürerken, sosyal medyada rüyada geçtği belitilen "Peygamber Efendimiz (S.A.V.) koronavirüse karşı Sumak önerdi" görüntüleri büyük tepki çekti. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Eski Fetva Kurulu Başkanı Muzaffer Şahin ve İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'ndan görüntülere lişkin açıklama geldi.

"KÖTÜ YORUMLARA NEDEN OLUR"

Ömer Döngeloğlu yaptığı açıklamada, ''İslam'ın genel prensibinde rüya ile amel edilmez. Artı bu ters bir propagandaya da sebep verir. '"Efendim ben denedim olmuyor. Demek ki Peygamberimiz bu işi bilmiyor.'' Haşa! gibi kötü yorumlara sebep olur.'' ifadelerini kullandı.

"HURAFE VE BATILLARI YAYARAK MÜSLÜMANLAR İLE ALAY EDİYORLAR"

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Eski Fetva Kurulu Başkanı Muzaffer Şahin ise görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bu bir tam soytarılıktır. Bu ahlaksızlar dini ve peygamberi kullanarak şeytanlık yapmaktadırlar. Bunlar böyle hurafe ve batılları yayarak müslümanlar ile alay ediyorlar.

Müslümanlık şunu söyler:

Mikro organizma olarak bilinen varlıklar, Allah'ın kainatta yarattığı canlı yaratıklarıdır. Bunların iyileri de var kötüleri de. İyilerinden yararlanırken kötülerinin zararından korunmak için mücade etmek dinen bir farzı kifayedir.

Şimdi yapılması gereken şey, bunların şerrinden korunacak sepeplere baş vurmak, sonra da Allah'a sığınmaktır. Sünnetullah bunu iktiza eder.

Hastalık da şifa da sepeplere bağlıdır. Mümin sepeplere sarılarak Allah'a sığınır. Bir şeyin maddi bir sebebi varsa onu elde etmeden yapılan sözlü dualar anlam ifade etmez.

Şimdi bir felaket olarak ortaya çıkan ve mümin kafir ayırımı yapmayan bir virusun tehdidi altında insanlık aciz konumundadır.

"ŞARLATANLARIN SÖZLERİNE KULAK ASMAYIN"

Ancak her şeyden önce Müslümana yakışan ümitsizlik değil şifa sebeplerini ortaya çıkarmak için azami gayret ve çabayı göstermektir. Asıl dua budur. Allah gayretleri boşa çıkarmaz. Tevfik Allah'tan gayret bizden. Şarlatanların sözlerine kulak asmayın.''

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan bir kadın Recep ayında iki defa peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i rüyasında gördüğünü iddia ettiği, rüyasını bizzat imama anlatan kadının rüyasında Peygamberimiz ister gayri müslim olsun isterse de Müslüman olsun herkesin koronavirüse karşı sumak içmesi gerektiğini söylediği iddia ettiği görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.