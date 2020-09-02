Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınlayan dergi: Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz

Yayınladığı Hz. Muhammed ve İslam ile ilgili karikatürlerle gündeme gelen, dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla birçok kişi tarafından hedef haline getirilen Charlie Hebdo isimli mizahi hiciv dergisinin karikatüristlerine yönelik düzenlenen ve çok sayıda çizerin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin dava bugün başlıyor.

FRANSA İSLAM KONSEYİ'NDEN 'GÖRMEZDEN GELİN' MESAJI

Saldırıların birinin hedefi olan Charlie Hebdo adlı siyasi hiciv dergisi, toplam 13 adet Hz. Muhammed karikatürünü yeniden kapağına taşıdı.Bu karikatürleri, 'Bütün bunlar bunun için mi?' başlığıyla yayınlayan derginin Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau, “Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Muhammed Moussai ise karikatürlerin ‘görmezden gelinmesi’ tavsiyesini verdi.

NE OLMUŞTU?

7 Ocak 2015'te düzenlenen Charlie Hebdo saldırısı, Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü.

Charlie Hebdo binasında öldürülenler, karikatüristler Cabu (Jean Cabut), Stéphane (Charb) Charbonnier, Philippe Honoré, Georges Wolinski, Bernard (Tignous) Verlhac, köşe yazarı psikanalist Elsa Cayat, ekonomist ve editör Bernard Maris, organizatör Michel Renaud, redaktör Moustapha Ourrad, polis memuru Ahmed Merabet, Charb'ın koruması Franck Brinsolaro ve teknik bakım için binadan bulunan Frédéric Boisseau.Ertesi gün 8 Ocak'ta Coulibaly Paris'in güneyindeki Montrouge'da polis memuru Clarissa Jean-Philippe'i öldürdü. Bir sonraki gün 9 Ocak'ta da Coulibaly Yahudi markete saldırıp Philippe Braham, François-Michel Saada ve Yoav Hattab'ı öldürdü.

DAVA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sanıklardan Willy Prevost, Coulibaly'ye saldırılarda kullanması için araçları kendisinin ayarladığını itiraf ederken yetkililere göre Christophe Raumel de Prevost'a saldırı hazırlığı için birkaç seyahatinde eşlik ettiği ama hazırlıkların terör saldırısı amaçlı olduğunu bilmiyordu.

Raumel, dava kapsamında gözaltına alınmayan tek sanık oldu. Metin Karasular'ın da aralarında olduğu diğer sanıklar Nezar Mickael Pastor Alwatik, Amar Ramdani, Said Makhlouf, Mohamed-Amine Fares, Michel Catino, Abdelaziz Abbad, Miguel Martinez de Kouachi kardeşler ile Coulibaly'ye çeşitli kollardan yardım etmekle suçlanıyor. Terörle mücadele savcısı Jean-François Ricard, France Info radyosuna Pazartesi günü yaptığı açıklamada sanıkların 'yalnızca yardım edenler' olmadığını söyledi ve "Bu insanlar lojistik ve saldırı hazırlığına yardım etti, finans ve operasyonel malzemeler, silahlar ve konaklama sağladı. Bunların hepsi terör eylemleridir." dedi.Duruşmaların Kasım ayına kadar sürmesi, ilk duruşmalarda da hayatını kaybedenlerin anılması bekleniyor.