Bugün Star TV ekranlarının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta Regaip Kandili'ne özel bir yayın hazırlandı. Programda adı geçen Hz. Yuşa Türbesi ve sırrı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Hz. Yuşa kimdir? Hz. Yuşa türbesi nerede? Hz. Yuşa türbesinin sırrı nedir? İşte detaylar...

HZ. YUŞA KİMDİR?

Müslümanlığı yaymak için Dünya’ya gelen Hazreti Yûşa, Hazreti Yusuf’un soyundan gelmiştir. Hazreti Yûşa, Mısır’da dünyaya gelmiştir. Hz. Yûşa’nın annesi, Hz. Musa’nın kız kardeşidir. Rivayete göre Yûşa Peygamber, Musa Peygamber ile birlikte Boğaziçi’ne yerleşir. Buraya gelen Yuşa Peygamber'in burada ölmesi üzerine günümüzde Yûşa Tepesi olarak bilinen alana gömülmüştür. Yahudiler ve Hristiyanlar, Hz. Yûşa’yı Yaşu adı altında buraya gelerek anmaktadır.

HZ. YUŞA TEPESİ NEREDE?

Yuşa Tepesi, Boğaziçi Anadolu kıyısındaki Anadolu Kavağı semtinin tepelerinde denizden 200 metre yükseklikte bulunan ve Hz. Yuşa Peygamber’in mezarının bulunduğu rivayet edilen bir tepedir. Yuşa Tepesi, öte yandan Çamlıca Tepesi‘nden sonra gelen İstanbul’un ikinci en yüksek tepesi olma özelliğine sahiptir. Bu tepe muhteşem bir manzarasına hakimdir.

Türbenin yanında aynı zamanda Hz. Yuşa Camisi yer almaktadır. Çok eski zamanlardan bu yana bölge her din tarafından kutsal alan olarak kabul edilmiş ve farklı dinlere mensup kişiler tarafından bu alana tapınaklar inşa edilmiştir. Bölge daha önce Zeus tapınağına ve Hagios Michael kilisesine ev sahipliği yapmış acak yaşanan depremle yıkılmıştır.

Bu tepe ” Yûşa Alleyhilselam Dergahı”, ” Hz. Yûşa Tepesi” olarak bilinmektedir.

YUŞA TEPESİNİN SIRRI NEDİR?

Sultan Süleyman’ın tahta gelmesinin ardından, Kanuni'nin süt kardeşi olan Şeyh Yahya Efendi için biri Beşiktaş’ta biri de Anadolu kavağında olmak üzere iki adet dergah hazırlatır. Şeyh Yahya Efendi bir gün uyurken rüyasında birini görür. Bu kişi ona rüyasında ” Ben Yûşa Peygamberim, beni ziyaret et. Ben şu tepede yatıyorum, gel ve beni bul.” diye seslenir. Şeyh Yahya Efendi bu rüyayı dikkate almaz ve rüyasında görüğü tepeye gitmez. Ardından ertesi gece aynı kişi tekrar rüyasında girer ve rüyada ” Gelmedin, yarın gel ve beni bul.” der. Bu olaydan oldukça etkilenen Yahya Efendi Hz. Yûşa’nın mezarının yerini araştırır ve mezarın Filistin’de olduğu hakkında bazı bilgilere ulaşır.

Şeyh Yahya Efendi rüyada gördüğü tepelere tekrar gitmez ve rüyayı ciddiye almamaya karar verir. Fakat o gece tekrar rüyasında aynı kişiyi görür. Bu sefer rüyasında yediği azardan dolayı gündüz uyanır ve hemen rüyasında gördüğü alana gider. Burada bir çoban ile karşıları. Ona ne kadar zamandır bu bölgede havan otlattığını sorar. Çoban yaklaşık 10 gibi bir süre belirtir. Bunun üzerine Şeyh Yahya Efendi, çobana bu süre içerisinde bu bölgede ilginç bir duruma rastlayıp rastlamadığını sorar. Çoban ise hemen yemyeşil çimenlik bir alanı gösterir. ” Hayvanlarımı buraya ne zaman getirsem orada ki yeşil alana hiç basmadılar. Her zaman etrafından geçip otlandılar. Ne oradaki otları yerler ne de oranın üstüne basarlar. ” dedi.

Bu olayın üzerine düşen Şeyh Yahya Efendi Hz. Yuşa'nın mezarını bulan ilk kişi olarak bilinir. Ardından Kanuni Sultan Süleyman’a giderek durumu anlatır ve o alana hemen bir türbe yaptırılır. Türbenin bu şekilde yaptırıldığı rivayet edilmektedir.