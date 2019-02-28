IAG Boeing’den 18 milyar dolar değerinde 777-9 model uçak satın alacak

British Airways'ın de bağlı olduğu Birleşik Krallık merkezli çok uluslu havayolu holdingi International Consolidated Airlines Group (IAG), Boeing Company'den yaklaşık 18 milyar dolar değerinde 18 adet 777-9 model uçak satın alacak.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre söz konusu 18 uçağın yanında IAG, 2022 ve 2025 yılları arasında sahip olduğu Boeing 747-400 ve 777-200 uçaklarını 24 adet 777-9 modelle değiştirme imkanına sahip olacak. Ayrıca, söz konusu satın alım gibi büyük alışverişlerde uygulanan indirimler çıkarıldığında, söz konusu anlaşmanın Boeing'e 18.6 milyar dolar kazandıracağı tahmin ediliyor. Gelecek ay piyasaya sürülmesi beklenen Boeing 777-9 yeni jenerasyon uçaklarının daha iyi yakıt tüketimi ve geliştirilmiş menzil gibi özellikleri olduğu belirtiliyor.

IAG CEO Willie Walsh, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni 777-9 modeli dünyanın en iyi yakıt verimi sağlayan uzun mesafe taşıma aracı ve British Airways filosuna büyük katkı sağlayacak. Bu model, 747 modelinin yerini alacak en iyi seçenek ve havayolunun mevcut işine oldukça iyi uyum sağlayacak. Masrafların düşürülmesi açısından daha iyi olan bu model ayrıca, 747 modeline göre koltuk başına yakılan yakıtta yüzde 30 tasarruf sağlayarak çevre için de verim sağlayacak."

Gelişmelerin ardından IAG hisseleri FTSE 100'de TSİ 15:54'te yüzde 1.77 değer kazandı.

DHA