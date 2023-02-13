İago Aspas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Aspas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Aspas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Aspas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Aspas 1 Ağu 1987 tarihinde Moaña şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iago Aspas Juncal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Aspas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. İago Aspas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 7 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. İago Aspas'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İago Aspas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aspas10

http://www.instagram.com/i.aspas10/

İago Aspas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İago Aspas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İago Aspas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Aspas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2005 yılında Bouzas

30 Haziran 2006 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2006 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2009 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2013 yılında Liverpool

14 Temmuz 2014 yılında Sevilla

30 Haziran 2015 yılında Liverpool

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla

7 Temmuz 2015 yılında Celta Vigo

İago Aspas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Aspas şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İago Aspas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Moaña (-1995)

İspanya takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 6 gol atmıştır.

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