İago Cousseau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Cousseau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Cousseau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Cousseau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Cousseau 31 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iago Cousseau Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Cousseau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. İago Cousseau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İago Cousseau'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İago Cousseau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İago Cousseau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İago Cousseau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Cousseau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Frederiquense

17 Mart 2022 yılında Lajeadense

11 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

İago Cousseau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Cousseau şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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