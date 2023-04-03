İago Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Dominguez 22 Kasım 2001 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iago Domínguez Rodriguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Dominguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés B futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés B takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İago Dominguez'nin CD Mirandés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İago Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İago Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında Celta Vigo B

15 Temmuz 2021 yılında Arenteiro

8 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés B

İago Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Dominguez şuan CD Mirandés B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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