İago Herrerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Herrerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İago Herrerin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İago Herrerin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İago Herrerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Herrerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İago Herrerin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Herrerin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Herrerin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Herrerin 25 Ocak 1988 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iago Herrerín Buisán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Herrerin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İago Herrerin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İago Herrerin'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İago Herrerin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iagoherrerin13

http://www.instagram.com/iagoherre13/

İago Herrerinboyu ve yaşı kaç

İago Herrerin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İago Herrerin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İago Herrerin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Herrerin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2006 yılında CD Basconia

1 Ocak 2007 yılında Barakaldo CF

30 Haziran 2007 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2007 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2012 yılında Athletic

2 Temmuz 2012 yılında CD Numancia

30 Haziran 2013 yılında Athletic

30 Kasım 2016 yılında CD Leganés

30 Haziran 2017 yılında Athletic

1 Eylül 2021 yılında Al-Raed

25 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Valencia

İago Herrerin kimdir

İago Herrerin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Herrerin şuan Valencia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Castro FC (2000–2002), Sestao (2002–2003), Danok Bat (2003–2005)

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İago Herrerin nereli

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