İago İriarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago İriarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago İriarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago İriarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago İriarte 29 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iago Joaquín Iriarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago İriarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İago İriarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İago İriarte'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İago İriarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İago İriarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İago İriarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago İriarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

İago İriarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago İriarte şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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