İago Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Maidana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Maidana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Maidana 6 Şubat 1996 tarihinde Criciúma şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iago Justen Maidana Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Maidana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. İago Maidana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İago Maidana'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İago Maidana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maidana/

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İago Maidana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İago Maidana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İago Maidana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Maidana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2015 yılında Monte Cristo

14 Eylül 2015 yılında São Paulo U20

27 Nisan 2017 yılında Criciúma EC

31 Mayıs 2017 yılında São Paulo U20

6 Haziran 2017 yılında Paraná

31 Aralık 2017 yılında São Paulo U20

7 Ocak 2018 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2018 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

11 Mart 2020 yılında Sport Recife

20 Ağu 2021 yılında Atlético-MG

23 Ağu 2021 yılında Gil Vicente

12 Ocak 2022 yılında Atlético-MG

24 Ocak 2022 yılında América-MG

İago Maidana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Maidana şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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