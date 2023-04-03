İago Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Souza 1 Ocak 2001 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Iago Faria de Souza Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Souza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İago Souza'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İago Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İago Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Burgos Juv. A

1 Ağustos 2020 yılında Burgos Promesas

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında R. Majadahonda

22 Ocak 2022 yılında Unionistas CF

30 Haziran 2022 yılında R. Majadahonda

19 Ağustos 2022 yılında Recre Granada

İago Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Souza şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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