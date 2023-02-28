İan Aliaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Aliaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Aliaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Aliaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Aliaga 27 Mart 2002 tarihinde La Serena şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ian Franco Aliaga Basaez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Aliaga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. İan Aliaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İan Aliaga'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İan Aliaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Aliaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Aliaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Aliaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

İan Aliaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Aliaga şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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