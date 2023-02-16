İan Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Barreto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Barreto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Barreto 25 Eylül 1996 tarihinde Ubatuba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ian Prado Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Barreto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AD SPORTS yapmaktadır. İan Barreto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İan Barreto'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İan Barreto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Barreto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Barreto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Barreto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Aralık 2018 yılında Patrocinense-MG

27 Mayıs 2019 yılında Taubaté-SP

20 Haziran 2019 yılında Monte Azul-SP

26 Haziran 2019 yılında Taubaté-SP

30 Kasım 2019 yılında Monte Azul-SP

14 Ocak 2020 yılında Patrocinense-MG

14 Mayıs 2020 yılında Monte Azul-SP

30 Eylül 2020 yılında Nacional-MG

11 Şubat 2021 yılında UR Trabalhadore

14 Temmuz 2021 yılında Treze FC

1 Ocak 2022 yılında Costa Rica EC

17 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

İan Barreto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Barreto şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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