İan Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Escobar 29 Mayıs 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ian Eduardo Escobar Ibáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Escobar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. İan Escobar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İan Escobar'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İan Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İan Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chacarita Jrs

8 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

14 Ocak 2019 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2020 yılında CA Talleres

5 Kasım 2020 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2021 yılında CA Talleres

4 Ocak 2022 yılında Banfield

8 Temmuz 2022 yılında CA Talleres

14 Temmuz 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

İan Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Escobar şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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