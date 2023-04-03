İan Glavinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Glavinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Glavinovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Glavinovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Glavinovich 13 Mart 2003 tarihinde Elortondo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Glavinovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İan Glavinovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İan Glavinovich'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İan Glavinovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Glavinovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Glavinovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Glavinovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Newell's II

İan Glavinovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Glavinovich şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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