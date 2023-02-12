İan Harkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Harkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Harkes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Harkes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Harkes 30 Mart 1995 tarihinde Derby şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ian Andrew Harkes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Harkes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. İan Harkes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İan Harkes'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Harkes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İan Harkes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Harkes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Harkes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Demon Deacons

23 Ocak 2017 yılında D.C. United

15 Ocak 2019 yılında Dundee United

İan Harkes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Harkes şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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