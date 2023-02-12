İan Lawlor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Lawlor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İan Lawlor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İan Lawlor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İan Lawlor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Lawlor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İan Lawlor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Lawlor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Lawlor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Lawlor 27 Ekim 1994 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ian John Lawlor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Lawlor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. İan Lawlor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İan Lawlor'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Lawlor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ianlawlor/

İan Lawlorboyu ve yaşı kaç

İan Lawlor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İan Lawlor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İan Lawlor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Lawlor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Man City U18

1 Temmuz 2013 yılında Man City U21

12 Aralık 2015 yılında Barnet

3 Ocak 2016 yılında Man City U21

7 Ocak 2016 yılında Bury

31 Mayıs 2016 yılında Man City U21

13 Ocak 2017 yılında Doncaster Rov.

27 Ocak 2020 yılında Scunthorpe Utd.

31 Mayıs 2020 yılında Doncaster Rov.

7 Ağu 2020 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2021 yılında Doncaster Rov.

19 Temmuz 2021 yılında Dundee FC

İan Lawlor kimdir

İan Lawlor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Lawlor şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St. Malachy's FC, Home Farm FC (-2010), Manchester City (2010-2015)

İan Lawlor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İan Lawlor nereli

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