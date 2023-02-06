İan Luccas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Luccas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İan Luccas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İan Luccas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İan Luccas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Luccas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İan Luccas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Luccas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Luccas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Luccas 11 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ian Luccas Baroni Boetto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Luccas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İan Luccas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube U20 takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İan Luccas'nin Cruzeiro Esporte Clube U20 ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Luccasboyu ve yaşı kaç

İan Luccas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İan Luccas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İan Luccas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Luccas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2022 yılında Cruzeiro U20

1 Ağu 2023 yılında Ferroviária

İan Luccas kimdir

İan Luccas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Luccas şuan Cruzeiro Esporte Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İan Luccas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Batman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Batman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar