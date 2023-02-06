İan Luccas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Luccas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Luccas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Luccas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Luccas 11 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ian Luccas Baroni Boetto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Luccas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İan Luccas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube U20 takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İan Luccas'nin Cruzeiro Esporte Clube U20 ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Luccas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İan Luccas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İan Luccas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Luccas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2022 yılında Cruzeiro U20

1 Ağu 2023 yılında Ferroviária

İan Luccas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Luccas şuan Cruzeiro Esporte Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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