İan Rasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Rasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Rasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Rasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Rasso 14 Ağu 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ián Franco Rasso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Rasso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İan Rasso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İan Rasso'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İan Rasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İan Rasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Rasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Rasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vélez II

3 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2022 yılında Vélez II

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

İan Rasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Rasso şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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