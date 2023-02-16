İan Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Rodrigues 29 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ian Rodrigues da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Rodrigues Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İan Rodrigues, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İan Rodrigues'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İan Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İan Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

İan Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Rodrigues şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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