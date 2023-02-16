İan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Rodriguez 29 Mayıs 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ian Rodriguez da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent Sports yapmaktadır. İan Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. İan Rodriguez'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CA Barra

1 Haziran 2017 yılında Madureira U20

1 Ocak 2019 yılında Mesquita-RJ

1 Haziran 2019 yılında Madureira-RJ

1 Ocak 2020 yılında Azuriz FC

1 Ocak 2021 yılında Guarani EC

1 Haziran 2021 yılında CA Barra

1 Ocak 2022 yılında Nova Venécia

25 Kasım 2022 yılında Santa Cruz

31 Mayıs 2023 yılında Nova Venécia

İan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Rodriguez şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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