İan Simons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Simons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Simons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Simons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Simons 18 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Simons Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İan Simons, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İan Simons'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İan Simons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Simons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İan Simons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Simons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hoogstraten VV

İan Simons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Simons şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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