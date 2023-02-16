İan Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Souza 22 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ian Souza Bomfim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Souza Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İan Souza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. İan Souza'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İan Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İan Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Souza şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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