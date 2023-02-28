İan Toro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Toro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Toro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Toro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Toro 24 Aralık 2002 tarihinde Tocopilla şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ian Ronaldo Toro Ibarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Toro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İan Toro'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İan Toro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Toro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İan Toro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Toro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Catolica U19

30 Nisan 2021 yılında Copiapó

31 Aralık 2021 yılında Catolica U19

1 Ocak 2022 yılında Copiapó

31 Aralık 2023 yılında Catolica U19

İan Toro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Toro şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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