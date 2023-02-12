İanis Hagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanis Hagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İanis Hagi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İanis Hagi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İanis Hagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanis Hagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İanis Hagi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İanis Hagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İanis Hagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İanis Hagi 22 Ekim 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İanis Hagi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. İanis Hagi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İanis Hagi'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İanis Hagi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ianishagi10

http://www.instagram.com/ianishagi/

http://www.facebook.com/IanisHagi

İanis Hagiboyu ve yaşı kaç

İanis Hagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İanis Hagi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İanis Hagi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İanis Hagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Viitorul U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Viitorul

10 Temmuz 2016 yılında Fiorentina

18 Ocak 2018 yılında FC Viitorul

12 Temmuz 2019 yılında KRC Genk

31 Ocak 2020 yılında Glasgow Rangers

30 Haziran 2020 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2020 yılında Glasgow Rangers

İanis Hagi kimdir

İanis Hagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İanis Hagi şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Gheorghe Hagi, Galatasaray SK

İanis Hagi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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İanis Hagi nereli

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