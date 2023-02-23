İanis Malama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanis Malama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İanis Malama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İanis Malama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İanis Malama 10 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İanis Malama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Constanta futbol takımında oynamaktadır. Unirea Constanta takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İanis Malama'nin Unirea Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İanis Malama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İanis Malama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İanis Malama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İanis Malama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

1 Ağustos 2022 yılında U. Constanta

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

İanis Malama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İanis Malama şuan Unirea Constanta takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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