İanis Mihart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanis Mihart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İanis Mihart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İanis Mihart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İanis Mihart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanis Mihart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İanis Mihart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanis Mihart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İanis Mihart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İanis Mihart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İanis Mihart 23 Eylül 2004 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ianis Alexandru Miharț şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İanis Mihart Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İanis Mihart'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İanis Mihart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İanis Mihart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İanis Mihart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İanis Mihart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2022 yılında Ripensia

10 Şubat 2023 yılında Metaloglobus

İanis Mihart kimdir

İanis Mihart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İanis Mihart şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İanis Mihart nereli

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