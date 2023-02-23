İanis Stoica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanis Stoica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İanis Stoica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İanis Stoica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İanis Stoica 8 Aralık 2002 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ianis Ilie Stoica şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İanis Stoica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İanis Stoica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İanis Stoica'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İanis Stoica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İanis Stoica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İanis Stoica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İanis Stoica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FCSB II

9 Ocak 2019 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2019 yılında FCSB

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

15 Şubat 2020 yılında FCSB

17 Şubat 2020 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2020 yılında FCSB

25 Ağustos 2020 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2021 yılında FCSB

1 Ocak 2023 yılında U Cluj

30 Haziran 2023 yılında FCSB

İanis Stoica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İanis Stoica şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İanis Stoica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.