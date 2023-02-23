İanos Brinza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanos Brinza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İanos Brinza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İanos Brinza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İanos Brinza 12 Eylül 1998 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ianoș Brînză şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İanos Brinza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. İanos Brinza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İanos Brinza'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İanos Brinza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ianos.brn/

İanos Brinza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İanos Brinza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İanos Brinza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İanos Brinza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dacia

1 Temmuz 2016 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2017 yılında Dacia

25 Temmuz 2017 yılında FC Botosani

8 Ocak 2019 yılında Petrolul

30 Haziran 2019 yılında FC Botosani

20 Ağustos 2020 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2021 yılında FC Botosani

3 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

İanos Brinza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İanos Brinza şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İanos Brinza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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