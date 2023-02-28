İanus Jaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İanus Jaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İanus Jaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İanus Jaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İanus Jaman 16 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Ianuș Jaman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İanus Jaman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İanus Jaman'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İanus Jaman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ianusjaman_24/

İanus Jaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İanus Jaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İanus Jaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İanus Jaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Petrocub

İanus Jaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İanus Jaman şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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