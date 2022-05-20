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IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: "Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız"

İstanbul'da ‘1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi'nde konuşma yapan IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy iklim krizi nedeniyle yaşanabilecek zorluklara dikkat çekti.

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: "Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız"

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM)  Avrasya Bölge Başkanlığınca  ‘1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi’ başlığı altında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’nın ve IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert’ın kongrede konuşma yaptı.

 IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iklim krizi nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat çeken Ulusoy, ''Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız'' dedi.

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

Konuşmasında dünya buğday üretimine de dikkat çeken Dr. Ulusoy, “FAO tahıl endeksi Rusya ile Ukrayna’nın çatışması sonrasında mart ayında 170 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı ilk tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoku 279 milyon ton iken, 2022/23 sezonunda stokun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu kapanış stoku 2016/17 sezonundan bugüne görülen en düşük kapanış stoku olacak. Üstelik bu kapanış stokunun 6 milyon tonu, normal sezonlarda 1 milyon stok devreden Ukrayna’da." şeklinde konuştu.

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız

Hindistan'da yaşanan ani sıcaklardan dolayı üretimin düşmesiyle, ihracatın da durduğunu belirten Ulusoy, Hindistan'da yaşanan durumun iklim değişikliğiyle birlikte hayatımızın nasıl değiştiğine örnek olarak gösterdi.

AÇLIK SINIRINDA YAŞAYAN İNSAN 276 MİLYON

Ulusoy, Dünya'daki su kaynaklarının yüzde 69'unun tarım için kullanıldığını bu yüzden tarımda ileri teknolojilerinin kullanımının kaynakları doğru kullanmaya dikkat çekti. Ulusoy, “BM raporuna göre, dünyada 811 milyon insan yetersiz besleniyor. Dünya Gıda örgütünün mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında açlık sınırında yaşayan insan 135 milyonken, bugün 276 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Eğer tedarik zincirinde Ukrayna’dan kaynaklanan kopma giderilemezse 47 milyon insan daha aynı tehditle karşı karşıya kalacak." dedi. 

Buğdayın, gıdanın fiyatları yükselmeye devam ettiğini söyleyen Ulusoy, BM, WFP, WTO, IMF,gibi kurumların dünyadaki açlık kriziyle hemfikir olduğunun altını çizdi.

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız

"TÜRKİYE UZUN YILLARDIR LİDER KONUMDA"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise konuşmasında tarım ve ticaret politikaların yeniden gözden geçirildiğini ve Türkiye’de arz güvenliği sıkıntısının olmadığını söyledi. Ülkelerde yaşanan kuraklığın fazla olmasıyla bazı ülkelerde üretimin fazla olmasının sona ereceğini söyledi. 

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy: Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız

Konuşma yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da, son çeyrekte büyüme performansı sergilediklerini ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden birinin Türkiye olduğu bilgisini verdi. Kılıçkaya, "Tedarik zincirindeki bozulmalar ve ham madde tedariği küresel ticareti etkiliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılında da Türkiye ekonomisindeki ivmelenme devam ediyor. Hububat ticaretinde de 4,65 milyar dolarlık dünya un ihracatında, Türkiye uzun yıllardır lider konumda. Türkiye’yi hububat ticaretinde Almanya ve Özbekistan izliyor” iadelerini kullandı. (İHA)

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