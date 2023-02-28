İaser Turcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İaser Turcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İaser Turcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İaser Turcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İaser Turcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İaser Turcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İaser Turcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İaser Turcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İaser Turcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İaser Turcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İaser Turcan 7 Ocak 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iaser Țurcan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İaser Turcan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. İaser Turcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İaser Turcan'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İaser Turcan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iaser.turcan/

İaser Turcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İaser Turcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İaser Turcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İaser Turcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dacia Buiucani

20 Şubat 2017 yılında Ac. Chisinau

30 Haziran 2017 yılında Dacia Buiucani

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo-Auto

15 Ocak 2019 yılında FC Petrocub

23 Temmuz 2021 yılında U Cluj

31 Aralık 2021 yılında Petrocub

İaser Turcan kimdir

İaser Turcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İaser Turcan şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Zimbru Chișinău
CSCT Buiucani Chișinău

İaser Turcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 24 numaralı formasıyla 21 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İaser Turcan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi