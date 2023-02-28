İaser Turcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İaser Turcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İaser Turcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İaser Turcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İaser Turcan 7 Ocak 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iaser Țurcan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İaser Turcan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. İaser Turcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İaser Turcan'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İaser Turcan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iaser.turcan/

İaser Turcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İaser Turcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İaser Turcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İaser Turcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dacia Buiucani

20 Şubat 2017 yılında Ac. Chisinau

30 Haziran 2017 yılında Dacia Buiucani

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo-Auto

15 Ocak 2019 yılında FC Petrocub

23 Temmuz 2021 yılında U Cluj

31 Aralık 2021 yılında Petrocub

İaser Turcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İaser Turcan şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İaser Turcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru ChișinăuCSCT Buiucani Chișinău

Moldova takımında 24 numaralı formasıyla 21 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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