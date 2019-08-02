İAÜ Kadın Voleybol Takımı Avrupa 2'ncisi oldu 

İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda 2'nci oldu.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, turnuvayı 2'nci sırada tamamladı. Merve Çepni, Elif Merve Kapıkıran, Yasemin Özel, Müge Örencik, Melisa Memiş, Tuğba Şenoğlu, Buket Yılmaz, Sıla Çalışkan, Melike Nezihe Çadır, Gökçe Çiçek Aksoylu ve Marijeta Runjic'ten oluşan İAÜ Voleybol Kadın Takımı, yarı finalde Almanya'nın Munster Üniversitesi takımını 3-0 yenerek finale yükseldi. Finalde İtalya'nın Bologna Üniversitesi ile karşılaşan filenin sultanları üstün başladığı maçı 3-1 kaybederek Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldu.

İAÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN: TÜRKİYE'Yİ 2'NCİ KEZ PODYUMA TAŞIMAK BÜYÜK GURUR

Türkiye'ye 2'nci kez podyuma taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; "EUSA şampiyonalarında ikinci kupayı Türkiye'ye taşıyor olmamızın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Türkiye'yi teniste ve voleybolda 2 kez podyuma taşımak büyük gurur. Kızlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

ANTRENÖR ZAFER ATAY: SULTANLARIMIZ DAHA ÇOK BAŞARILAR KAZANACAK

İAÜ Voleybol Kadın Takımı antrenörü Zafer Atay ise, "Verdiğimiz tüm emekler bu turnuvada bize geri döndü. Sultanlarımız daha çok başarılar kazanacaklar. Onlara inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA