İAÜ SEM’den topraksız tarım eğitimi

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Kibele Projekt işbirliğinde gerçekleşecek olan Topraksız Tarım Eğitimi yeni dönem katılımcılarını bekliyor. Eğitim programının yeni dönemi, 23-24 Eylül tarihlerinde İAÜ SEM Kadıköy Kampüsünde Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Sivaslı eğitmenliğinde gerçekleşecek.

Topraksız tarım, günümüzde yatırımcı adayları açısından trend bir konu olarak önümüzde duruyor. Yatırımcı adaylarının da yatırım öncesi doğru bilgi arayışı sürüyor. Konuyla ilgili olarak, Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Sivaslı, Tuana Projects Eğitim Müdürü Ahmet Yıldızdoğan ve Kibele Projekt Genel Müdürü Yusuf Kurt açıklamalarda bulundu.

"Sürdürülebilir tarımsal üretim için topraksız tarım"

Günümüzde iklim krizi ile bağlantılı bir şekilde, kaynakların verimli kullanılması gerektiğini belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Sivaslı; bunun içinde topraksız tarım gibi yenilikçi metotlara yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Sivaslı, iklim krizi gibi bir gerçekliğin ortasında olabildiğince yerel üretimin artması gerektiğini ve tedarik zincirinin kısalması gerektiğini vurguladı. Büyük kentlerin yakın çevresinde kentsel tarım uygulamalarının artması gerektiğini belirten Sivaslı, topraksız tarım gibi metotların uygulaması ile hem kaynak verimliliğinin sağlanabileceğini hem de hasat sürecinde daha yüksek rekolteler elde edilebileceğini söyledi.

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Topraksız tarım gibi yenilikçi üretim metotlarına yatırım yapmak isteyen bireylerin, öncelikle bilgiye yatırım yapması gerektiğini söyleyen Sivaslı; Topraksız Tarım Eğitimi'nin yatırımcı adayları için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"Topraksız tarım eğitimi ile katılımcılar yenilikçi üretim metotlarını keşfediyor"

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, doğru bilginin büyük kentlerde yaşayan bireylere ulaşması için önemli fırsatlar sunulduğunu belirten Yusuf Kurt, konuya ilgi duyan herkesin katılması gereken bir eğitimin ortaya çıktığını belirtti. Farklı sektörlerde çalışan profesyonellerin tarım sektörüne ilgi duymaya başladığını belirten Kurt, yatırımcı adaylarının öncelikle doğru bilgiye ulaşmak istediklerini vurguladı.

Günümüzde, tarım sektörü ve özelde topraksız tarım konusunda birçok kurumun eğitim düzenlediğini dile getiren Kurt, bu eğitimlerin temelde çevrimiçi olması sebebiyle katılımcıya fayda sağlamadığını söyledi. Kurt, İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirdikleri eğitimin ise fiziki olması sebebiyle katılımcılara daha fazla sağladığını dile getirdi.

Firmalarının geliştirdiği çalışmaların mutlak şekilde, fayda odaklı olduğunu belirten Kurt, bunun içinde teorik bilgi ve teknik gezileri kapsayan eğitimler tasarladıklarını vurguladı. Topraksız Tarım Eğitimi ile teorik bilgi ve teknik gezi imkanlarını katılımcılara sunulduğunu belirten Kurt, her eğitim sonrasında katılımcıların değerlendirmelerini aldıklarını ve bir sonraki eğitim için gelen geri bildirimleri göz önüne alarak eğitim içeriklerini güncellediklerini söyledi. Yusuf Kurt, 23-24 Eylül tarihlerinde İAÜ SEM Kadıköy Kampüsünde gerçekleşecek eğitime, yenilikçi üretim metotlarını keşfetmek ve doğru bilgiyi kaynağından öğrenmek isteyen herkesi beklediğini belirtti.

"İAÜ SEM'de yenilikçi eğitim metotlarını katılımcılar ile buluşturuyoruz"

İstanbul Aydın Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında, yenilikçi eğitim metotlarını hayata geçirdiklerini belirten Eğitim Müdürü Ahmet Yıldızdoğan, bu eğitimlere olan ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Büyük kentlerdeki bireylerin tarım sektörüne olan ilgisini gözlemlediklerini ve geliştirdikleri iş birliği sonucunda, hayata geçen Topraksız Tarım Eğitimi'nin yoğun ilgi olduğunu belirten Yıldızdoğan, talebe yanıt verebilmek için çaba gösterdiklerini vurguladı. Yıldızdoğan, teorik bilgi ve teknik gezi imkanlarının bir arada sunulduğu eğitim programı kapsamında katılımcıların nitelikli bilgiye eriştiğini aktardı.

Tarım sektöründe ciddi bir doğru bilgi sorunu olduğunu belirten Yıldızdoğan, gerçekleştirdikleri işbirliğinin bu kapsamda çok anlamlı olduğunu ve doğru bilgiyi eğitim katılımcılarına ulaşmasını sağladığını vurguladı. 23-24 Eylül tarihlerinde Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Sivaslı'nın eğitmenliğinde gerçekleşecek eğitimin önemini dile getiren Yıldızdoğan, doğru bilgi ve yenilikçi eğitim metotlarını deneyimlemek isteyen herkesi beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)