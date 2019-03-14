IB genel direktörü İstanbul’a geliyor

Uluslararası Bakalorya (IB) Genel Direktörü Dr. Siva Kumari, Türkiye'de IB Eğitimi için İstanbul'a gelecek.

Uluslararası Bakalorya (IB) Genel Direktörü Dr. Siva Kumari, Türkiye'de IB Eğitimi için İstanbul'a geliyor. 2 yıldır Uluslararası Bakalorya (IB) Organizasyonuyla işbirliği yapan Maltepe Üniversitesi ve IB Dünya Okullarından Marmara Koleji'nin birlikte düzenledikleri bir etkinlik, 21 Mart 2019 Perşembe günü Marmara Eğitim Köyü'nde bulunan Marma Otel İstanbul'da düzenlenecek. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, İstanbul'daki üniversitelerin Eğitim Fakültesi Dekanları, IB Okul Yöneticileri ve Koordinatörleriyle IB programlarında halen öğrenim gören öğrenciler ve mezunların da katılacağı belirtildi.

Uluslararası Bakalorya nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu; ilk kez, İsviçre'nin Cenevre kentinde, 1968'de, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programlarından birisi olarak biliniyor. Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dahilinde yürütülmesidir.

Kaynak: İHA