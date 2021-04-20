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İbadethaneleri hedef alan cami hırsızları yakalandı

Kayseri'de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarda yapılan aramalarda 50 adet çalıntı musluk ele geçirildi.

İbadethaneleri hedef alan cami hırsızları yakalandı

Kayseri'de cami tuvaletlerinde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında ekipler harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarda yapılan aramalarda çalıntı musluk ele geçirildi.

HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre son günlerde kentte bulunan cami tuvaletlerinde ve şadırvanlarında meydana gelen musluk hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç. suçüstü olarak yakalandı. Olayın diğer şüphelileri olan U.K, B.Ç. ve E.Y. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan elde edilen 50 adet çalıntı musluk ise müştekilerine teslim edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İbadethaneleri hedef alan cami hırsızları yakalandı

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