İBB 163 personel alımı 2021 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPER, İSFALT ve Hamidiye Su şirketlerinde istihdam edilmek üzere 163 işçi ve personel alımı yapacaklarını duyurdu. Binlerce kişinin beklediği personel alımı detayları da belli oldu. Peki İBB 163 personel alımı 2021 başvuru şartları neler?

İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER)

İstanbul Personel Yönetim A.Ş'ye (İSPER) alınacak personel sayısı 49...



*1 diyetisyen

*37 hasta ve yaşlı bakımı elemanı

*2 destek hizmetleri

*6 hemşire

*1 büro işçisi

*2 hizmetli

Başvuru şartlarını görmek için tıklayınız.

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ AŞ. (İSFALT)

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi A.Ş'ye (İSFALT) alınacak personel sayısı 2...



*Şoför - 1

*Büro Personeli - 1

Başvuru şartlarını görmek için tıklayınız.

HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ

Hamidiye Kaynak Suları Sanayi'ne alınacak personel sayısı 8...

*Elektrik Bakım Personeli - 1

*Mekanik Bakım Personeli - 3

*Yardımcı İşletmeler - 4

Başvuru şartlarını görmek için tıklayınız.

İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER) ENGELLİ VE NORMAL PERSONEL ALIMI

İstanbul Personel Yönetim AŞ'ye (İSPER) engelli ve normal alınacak personel sayısı 104...

*Aşçı yardımcısı - 25

*Büro İşçisi - 7

*İletişim - Dağıtım ve Arşiv Elemanı - 1

*Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı - Engelli - 1

*Destek personeli - 3

*Halkla ilişkiler görevlisi - 1

*Halkla İlişkiler Tanıtım ve meslek elemanı - 9

*Müzisyen (Engelli) - 2

*Okul Öncesi Öğretmeni - 43

*Psikolojik danışman - 4

*Sosyal Hizmet Uzmanı- 2

*Web ve çoklu ortam geliştiricisi ve sorumlusu (Engelli) - 1

*Psikolog - 3

*Destek personeli - 2

Başvuru şartlarını görmek için tıklayınız.



BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN