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  3. İBB 29 ihalesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı'nın kardeşine verdi

İBB 29 ihalesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı'nın kardeşine verdi

Kültür A.Ş., İstanbul'da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlediği 8 ayrı ihalenin sonuçlarını açıkladı.

Kültür A.Ş., İstanbulda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlediği 8 ayrı ihalenin sonuçlarını açıkladı. Şevval Sam, Athena, Fahir Atakoğlu ve Mazlum Çimen'in konserlerinin de yer aldığı kutlamalarla ilgili ihalelerin toplam bedeli 834 bin 558 TL tuttu.Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak açılan ihalelerin en büyüğünü, 'Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Konserleri (Sanatçı Kaşe Ödemeleri) Hizmet Alım İşi' oluşturdu. Tek geçerli teklifin verildiği ihaleyi, merkezi Beylükdüzü'nde bulunan 'Fifth Floor Records Müzik Yapım ve Tic. Ltd. Şirketi 305 bin TL'ye üstlendi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre söz konusu firma 19 Haziran 2019 tarihinde kuruldu. 10 bin TL sermayeye sahip firma, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer'in kardeşi Sayım Seçkin Özer'e ait. Müzik yapımcısı Seçkin Özer'in, geçmiş yıllarda Beylikdüzü Belediyesi'ne, konser düzenleme işleri yaptığına ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştı. 

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:15

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