İBB açıkladı! İstanbul’da sokağa çıkma yasağında İETT, metro ve vapurlar çalışacak

Yılbaşının ardından hafta sonu düzenlenecek sokağa çıkma yasağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada İETT, metro ve vapurlar, cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerde sefer düzenlemeyi sürdürecek.

İETT'LER SABAH AKŞAM SEFERLERİNİ SÜRDÜRECEK

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 495 hatta 8 bin 609 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında Metrobüs hattında 3 dakika arayla seferler düzenlenecek. Hatta 10-16 saatleri arası ise 10 dakika aralıkla seferler devam edecek.

İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek. METRO AŞ’nin işlettiği hatlarda doluk oranı yüzde 25’in üstüne çıkmayacak şekilde planlama yapıldı.

ÇOĞU METRO HATTI SEFERLERİNE DEVAM EDECEK

Hafta sonu; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu, M1B Yenikapı-Kirazlı Metrosu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metrosu, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metrosu, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu, T1 Kabataş-Bağcılar Tamvayı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı hizmet verecek. Seferler, 07:00-10:00 ve akşam 17:00-20:00 saatleri arasında 30 dakikada bir düzenlenecek.

Sokağa çıkma yasağı süresince M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı ve daha önce açıklandığı üzere T3 Kadıköy-Moda tramvay, F1 Taksim-Kabataş füniküler, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacak.

GEMİLER İKİ GÜN BOYUNCA 170 SEFER YAPACAK

ŞEHİR HATLARI AŞ'de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 6 hatta sabah ve akşam saatleri arasında hizmet verecek. İki gün boyunca toplam 24 gemi ile 15 iskelede 170 sefer yapılacak ve 298 personel çalışacak. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinde öğrenilebilecek.