İBB, Atatürk'ü anlatması için Pınar Ayhan'a 320 bin TL ödedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ü sahnede anlatması için şarkıcı Pınar Ayhan'la anlaşmıştı. Sanatçıya ödenen ücretin bedeli ise ortaya çıktı. Atatürk'ün hayatını 'Kemal' gösterisi ile anlatan Pınar Ayhan'ın İBB'den 320 bin TL ödeme aldığı anlaşıldı.

Yapılan ödemenin dekontu ortaya çıkarken, İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ödemenin dekontu ise şöyle:

PINAR AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Pınar Ayhan, 1972’de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde doğdu. Ankara Özel Yükseliş Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler alanında master dersleri aldı.

Üniversite yılllarında orkestra solistliği ile profesyonel müzisyenliğe başlayan Pınar Ayhan, 1994 yılında, TRT’de yapım ve yönetimini İsmail Güngör'ün sunuculuğunu ise Ömer Önder'in üstlendiği “Kokteyl” programında, program solisti olarak yer aldı. 1995'te TRT’de “Dünden Bugüne Jazz” programında solistlik yaptı ve “Stüdyo Gençlik” programını sundu. 1996 yılında TRT’de “Bilim ve Teknik” programının sunuculuğunu yapan sanatçı, aynı zamanda TRT Çok Sesli Gençlik Korosu’nda alto olarak koristlik yaptı.

1996 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Tarkan Tüzmen ile düet yaptığı, söz ve müziği Dr. Erdinç Tunç'a ait olan “Var mısın Söyle” isimli şarkıyla Türkiye ikincisi olan Pınar Ayhan, 1997 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, müziği Dr. Erdinç Tunç'a’ a ait olan “Sen Nerede Ben Orada” adlı şarkıyla Grup S.O.S. eşliğinde yine Türkiye ikincisi oldu. Pınar Ayhan, 2000 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Grup S.O.S. eşliğinde, sözleri kendisine ve Orkun Yazgan'a, bestesi Dr. Sühan Ayhan’a ait “Yorgunum Anla” adlı şarkıyla Türkiye birinciliğini kazandı. Sanatçı, ilk kez yarı Türkçe, yarı İngilizce olarak seslendirilen bu şarkıyla 45. Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkemizi Stockholm’de başarıyla temsil etti ve 59 puanla 10.cu oldu.

Pınar Ayhan, müzik kariyerinin yanı sıra, 2002-2003 yıllarında TRT’de yapım ve yönetimi Demet Şahin'e ait olan “İyi Günde Kötü Günde” ve “Hayal Bu Ya” programlarında sunucu olarak görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında yine TRT-2'de yapım ve yönetimi Gülçin Onbaşıoğlu'na ait olan "Sağlıklı Yaşam" adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı zamanda 2014 yılına kadar TRT Okul'da yapım ve yönetimi Dilek Muratoğlu'na ait olan "Günlük Rehber" programının sunuculuğunu üstlendi.

2008 yılında, eşi Dr. Sühan Ayhan ile birlikte, meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla, tamamı meme kanseri hastalarından oluşan "Farkındalık Korosu"nu kurarak sosyal sorumluluk alanında da çalışmalar yapmaya başladı.

2012 yılında, ilk albümü “Duyuyor musun?” ile uzun yıllardır beklenen şarkılarını hayata geçiren sanatçı, 2013 yılında, Burak Kaya'nın "Cango'ya Türküler" albümünde, caz yorumuyla icra edilen türkülere sesini verdi. 2014 yılında, bu kez "İkimiz İçin" adlı ikinci albümüyle yeniden hayranlarının karşısına çıktı.

2014-2016 arasında internette YouTube üzerinden canlı yayınlanan "Misafir Şarkılar" projesini gerçekleştirdi. Sanatçı, hem albüm şarkılarını, hem de unutulmaz klasikleri, samimi bir ev ortamında misafir ettiği birbirinden değerli sanatçılarla birlikte, takipçilerinin evlerine misafir olarak seslendirdi. 2 yıl boyunca devam eden projede, 18 programlık seri, Pınar Ayhan'ın #misafirsarkilar hashtagi ile sosyal medya üzerinden dinleyiciler ile kurduğu etkileşimle de dikkat çekti.

2016 yılında "Orada Duruverseydi Zaman"?? adlı müzikal belgesel projesini hayata geçirdi. Bu projede Prof. Dr. Sühan Ayhan, Banu Mertyürek Güler, Gülçin Onbaşıoğlu, Ayşe Karakoç ve yanısıra Evren Kalaycıoğlu, Bilgin Canaz, Erdinç Aktuğ, Aslı Gültekin, Özge Erdem, Mustafa Cihan Aslan ve Ulaş Gökben gibi Ankara'nın önemli müzisyenleri ile çalışarak, Türkiye Cumhuriyetininin önemli şahsiyetlerinin satır aralarında kalmış gerçek hikayelerini, her hikayenin içinden taşan ezgilerle bezeyerek tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşturdu. 2017 yılında bu projenin devamı niteliğinde olan "Kemâl"?? adlı müzikal belgeselin yanısıra, "Ezgisi Olan Hikayeler"?? ve "Zamansız Ezgiler"?? adlı konuya özgü müzikli performansları de sergilemeye başladı. 29 Ekim 2016 tarihinden bu yana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Antalya, Samsun, Adana, Eskişehir, Kayseri, Trabzon, Elazığ, Çanakkale, Merzifon, Datça, Fethiye gibi il ve ilçelerde 100'e yakın gösteri sahneledi.

"Orada Duruverseydi Zaman" müzikal belgeselinde hikayesini anlattığı, Türkiye'nin ilk seyyar sergisi Karadeniz Vapuru'nun seyir defterini yayına hazırlayarak "Atatürk'ün Sergi Vapuru" adıyla kitap haline gelmesini sağladı. Üçüncü müzikal belgesel projesi olan "Dinle Çocuk!" ve YouTube üzerinden kısa hikaye anlatımlarını içeren "Ama Ne Hikâye!" projeleri ve kendi annesi Ülay Karakoç'un yaşam öyküsünü romanlaştırdığı yeni kitabı "Ülay Hanım" üzerinde çalışmaktadır.