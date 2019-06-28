İBB Başkan danışmanı Murat Ongun kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu danışmanlarını atamaya başladı. İBB Başkan Danışmanlığı'na Murat Ongun atandı. Peki İBB Başkan danışmanı olan Murat Ongun kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Sizler için araştırdık

MURAT ONGUN KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR ASLEN NERELİDİR?

UFUK GÜLDEMİR'İN ÖĞRENCİSİ...

Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinden en yakınındaki isim olan Murat Ongun, Ufuk Güldemir patronajındaki Habertürk TV'de, uzun yıllar "genel yayın yönetmen yardımcısı" olarak görev aldı.

Melih Meriç'in ardından o dönem kanalın iki numaralı ismi olan Ongun, aynı zamanda kanalın ana haber bültenini de sunuyordu.

Habertürk'ün satılmasının ardından kanal ile yolları ayrılan ve kendi haber sitesini kurarak yola devam eden Murat Ongun, beklediği gelişmeyi görememesi üzerine internet medyasını kapatma kararı aldı.

Murat Ongun bunun dışında, bir süre Cem TV Genel Müdürlüğü de yaptı ve Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde de çalışmış bir gazeteci olarak biliniyor.

Murat Ongun son olarak Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak yerel seçim sürecinde aktif rol üstlendi.