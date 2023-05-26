İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine HDP'yi, PKK'yı destekliyorsun diyen pazarcı esnafı tehdit etti göz altına aldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Perşembe Pazarı'na gitti. Bu sırada bir tezgahta bulunan esnaf İmamoğlu, terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu.

"SEN TERBİYESİZ, AHLAKSIZ BİRİSİN"

Esnafa bağırarak parmak sallayan İmamoğlu, esnafı hedef göstererek, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin" diyerek hareket etti. Esnaf ise İmamoğlu'nun hakareti üzerine ''Ahlaksız sensin'' cevabını verdi. Esnafın, İmamoğlu'nun şikayetiyle üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

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"BEN ANADOLU ÇOCUĞUYUM"

Kendisini ''Ben Anadolu çocuğuyum'' diyerek tanımlayan esnafla, HDP ile işbirliği tepkisini kaldıramayan İmamoğlu arasındaki tartışma alevlendi.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA: O ZAVALLIYI DAVA EDECEĞİM

Olayın medyaya yansıması üzerine yeni bir açıklamaya yapan İmamoğlu, "Ne yazıyorlar, ben o adama 'Ahlaksızsın, terbiyesizsin' demişim. Daha ne diyeyim! Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz! Ama ben o zavallıyı dava edeceğim" ifadesinde bulundu.

"SEVGİ PITIRCIĞI' MASKESİ DÜŞÜNCE MANZARA BU!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, esnafa hakaretler yağdıran İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

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"Hani bir söz var; ‘makam bazısında insanı değiştirir, bazısında maskesini düşürür.’ diye… İşte; ‘sevgi pıtırcığı’ maskesi düşünce manzara bu! Sorumluluklarınızdan bihabersiniz… Bu aziz şehre; artık zamanlarında misafir gibi uğruyor, esnafı tahrik ederek, kavga çıkararak haksız yere karakola aldırıyorsunuz. Baskı ile rakip adayın afişini indirtiyorsunuz. Belediye başkanı değil, derebeyi gibi davranmayı marifet sayıyorsunuz! Elbette ‘İstanbul’u unutan, İstanbulludan utanmaz!' Merak etmeyin; İstanbullular da, pazarcı esnafımız da bu aymazlığı unutmaz!"

Kaynak: Haber7

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