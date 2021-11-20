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  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te "bitiremediği projeleri" Kartal Belediye Başkanıyla inceledi! Pendikliler tepki gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te "bitiremediği projeleri" Kartal Belediye Başkanıyla inceledi! Pendikliler tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde yürütülen ve söz verilmesine rağmen iki yıldır bitirilemeyen “Kavakpınar – Esenyalı Tünel Bağlantı Yolu Projesi’ni” Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte incelemesi Pendikli vatandaşların tepkisini çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te "bitiremediği projeleri" Kartal Belediye Başkanıyla inceledi! Pendikliler tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye himayesinde sürdürülen projeleri incelemek için Pendik’e geldi. Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve yapımında aylarca gecikmeye yaşanan 900 araçlık Pendik sahil kapalı otoparkını inceleyen İmamoğlu, İstanbullulara büyük çile yaşatan “Kavakpınar – Esenyalı Tünel Bağlantı Yolu Projesi’ çalışmalarını da yerinde inceledi. Burada mühendislerden projeye ilişkin bilgi alan İmamoğlu’na Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşlik etmesi Pendiklilerin dikkatinden kaçmazken duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Kartal belediye başkanın Pendik’te ne iş var?” diye sordu.

2020 OCAK AYINA SÖZ VERİLMİŞTİ

23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul ilçe belediyelerine ziyaretlere gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, 26 Kasım 2019 tarihinde Pendik Belediyesine ziyaret gerçekleştirmişti. Belediye binasında Başkan Ahmet Cin ile görüşen Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından ilçede devam eden projeleri incelemek üzere Kavakpınar Araç Alt Geçidini yakından incelemiş, projenin 2020 Ocak ayında bitirileceği yönünde söz vermişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te "bitiremediği projeleri" Kartal Belediye Başkanıyla inceledi! Pendikliler tepki gösterdi

SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

26 Kasım tarihinde yapılan görüşmelerde Ekrem İmamoğlu’na projenin önemine dikkat çekilmiş, İstanbul için Pendik için kritik bir öneme sahip olduğu belirtilmişti. Söz konusu projenin bitirilmemiş olması dikkat ise vatandaşların tepkisini çekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te "bitiremediği projeleri" Kartal Belediye Başkanıyla inceledi! Pendikliler tepki gösterdi

VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan vatandaşlar Kavakpınar – Esenyalı Tünel Bağlantı Yolu Projesi’nin bir an önce bitirilmesini talep ediyor. Ayrıca Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’nun  23 Haziran’daki seçim beyannamesinde Pendik’le ilgili yer alan projeleri tamamlamasını istiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te "bitiremediği projeleri" Kartal Belediye Başkanıyla inceledi! Pendikliler tepki gösterdi

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