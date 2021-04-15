İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'na 'nitelikli dolandırıcık'tan açılan davada karar çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında açılan ve ikilinin "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenen dava sonuçlandı. Yargıtay'dan dönen davanın reddedilmesine karar verildi. açılan ve Yargıtay'dan dönen davada, mahkeme davanın reddine karar verdi.

MÜŞTEKİLER ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİ

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıkların avukatları katılırken mütalaaya karşı beyanda bulunan sanıkların avukatı Ali Asker Kazak, müştekilerin şikâyetlerinden vazgeçmesi nedeniyle temyiz taleplerinin Yargıtay tarafından dikkate alınmayarak, dosyanın geri gönderildiğini, temyizden vazgeçilmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yönünde ya da davanın reddi yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı davanın reddine ve Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin ilamı dikkate alınarak, ilamın kesinleştirilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketin, 2011 yılında Beylükdüzü’nde yaptığı “Beykonakları” isimli siteden villa aldıkları beyanında bulundular. Pazarlama esnasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan konumun aslında yeşil alan olduğunu belirten şahıslar, bu durumu sonradan öğrendiklerini belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında şikayetçi oldular.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında, “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 2 yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken Ekrem İmamoğlu yargılama aşamasındaki savunmasında, davaya konu inşaatı yapan şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu belirterek siyasal süreç sebebiyle davanın açıldığını, projenin tamemen mevzuata uygun şekilde yapıldığını ifade etti. İnşaatın yasalar ve mevzuata uygun yapıldığını vurgulayan İmamoğlu, suçlamaları kabul etmedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu da davaya konu inşaatı yapan şirketin kurucusu, ortağı ve yöneticisi olduğunu, davanın siyasi olduğunu savunarak, "Villaları projeye uygun yaptık. Tapuya gidip kayıtlara her zaman bakabilirlerdi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade vermişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2014 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun beraatına karar verirken müştekiler davayı Yargıtay'a taşıdı.

Ancak Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018 tarihinde, olaya konu hakkında keşif incelemesi yapılmadığını, keşif incelemesi yapılarak sanıkların durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle kovuşturmanın eksik yapıldığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin beraat kararının bozulmasına karar vermişti.