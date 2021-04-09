İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun acı günü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, kıymetli eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya vefat etmiştir. 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır.

İBB ailesi olarak, merhumeye Allah’tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz."