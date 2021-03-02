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  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın 6. duruşmasında, savcılık, İmamoğlu'nun 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan daavanın 6. duruşmasında esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu için 6 aydan 2 yıla dek hapis cezası istedi. 

O SÖZLER BAŞINI AĞRITACAK

23 Haziran 2019'da tekrar eden İstanbul seçimlerinin öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde düzenlediği mitingler esnasında, İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle tartışma yaşadı. Bu esnada, dönemin Ordu Valisi Yavuz Seddar'a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında hazırlanan mütalaada, Ekrem İmamoğlu'nun Seddar Yavuz için ‘Vali i....k yapmıştır, aynen iletin vali i....k yapmıştır’ ifadelerini kullandığı  gerekçesiyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği ifade edildi. 

"MİTİNGLER NEDENİYLE SESİ KISIKTI"

Tanık olarak dinlenen isim, Gülyalı Belediye Başkanı CHPli Ulaş Tepe, o sırada söylendiği ifade edilen sözü duymadığını belirterek, İmamoğlu'nun olay günü Ordu'ya giderek miting yaptığını, ardından belediyeyi ziyaret ettiğini ve İstanbul'a dönüş için Ordu - Giresun Havalimanına gittiğini söyledi. İmamoğlu'nun sesinin kısık olduğunu vurgulayan Tepe, söz konusu ifadeyi duymadığını söyledi.

"BASİTLİK YAPMIŞTIR DEMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu’nun baş koruması Mustafa Akın da tanık ifadesinde, İmamoğlu'nun o sıralar yoğun miting programı olduğundan sesinin kısık olduğunun altını çizerek "Söylediğinin 'Basitlik yapmıştır' olduğunu, ses kısıklığından dolayı oradaki görevlilerin yanlış anladığını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları amacıyla süre vererek, duruşmayı 17 Mart’a erteledi.

(AA) 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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