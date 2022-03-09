İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na duyurulur! Kar geliyor, balık değil yollar tuzlansın! Vatandaş mazeret kabul etmiyor!

24 Ocak İstanbul'un kar ile imtihanı, İBB Başkanı ve yönetiminin ihmali sebebiyle vatandaşı mağdur etmişti. İnsanlara neşe olacak olan kar, çile olmuşken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda misafir ağırlaması İstanbulluyu hayal kırıklığına uğratmıştı. Yaşanan zor günlerin ardından meteorolojiden bir kar uyarısı daha geldi. 9 Mart itibariyle İstanbul'un tüm ilçelerine uğrayacak olan kar yağışı, vatandaşı harekete geçirdi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na hatırlatmalar yapılarak "Mazeret kabul etmiyoruz" başlıkları yazıldı.

"BU DEFA BALIK DEĞİL, YOLU TUZLAYIN"

Geçtiğimiz Ocak ayında, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullular perişan olmuşken, balık restoranında misafir ağırlaması vatandaşı çileden çıkarmıştı. "İmamoğlu İstifa" etiketi altında buluşan sosyal medya kullanıcıları İBB Başkanı için, "Yolları tuzlayacaktın balığı değil" yorumlarında bulunurken, restoranda fotoğraflarının internete sızdırıldığını öğrenen İmamoğlu, "Benim yediğim yemek, karla mücadele kadar önemliydi" savunmasında bulunmuştu. Tüm bunların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 1987 uyarısı geldi. Bu yıl Mart ayının, 1987 Mart'ını yaşatacağını söyleyen uzmanlar, kar yağışlarının tüm ilçelerde etkisini göstereceğini duyurarak:

"Kar yağışı sebebiyle, olumsuzluklara karşı tedbirlik olun" açıklaması geldi. Yapılan açıklamaların ardından İstanbullulardan İBB Başkanı'na "Bu defa balık değil, yolu tuzlayın" kinayesi geldi.