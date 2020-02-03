İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK'te başörtülü kadınlara yönelik hakaret ve tacizlerde bulunulduğu iddia edilen Yeşim Meltem Şişli ile ilgili soruları yanıtladı. Konu ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını belirten İmamoğlu, "31 Ocak itibariyle süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı." dedi.

Sürecin sonucunun kendileri için önemli olduğunu ifade eden İBB Başkanı, "Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım." şeklinde konuştu.