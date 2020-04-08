İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 27 Mart'ta gönderdiği e-posta mesajlarıyla tehdit ettiği iddia edilen T.G. gözaltına alındı.
27 Mart'ta İBB Başaknı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen mesaj sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
E-posta mesajını gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan T.G. olduğu belirlendi.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün gerçekleştirdikleri baskınla şüpheli T.G.'yi yakaladı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu. Ankara'daki işlemleri devam eden T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilecek.
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